الأهلي .. سقوط جديد

أسقط فريق الفتح لكرة القدم نظيره الأهلي في خسارة جديدة بالفوز عليه 1 / 0 أمس في الجولة الـ19 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتفض الاتفاق وتغلب على مضيفه الفيصلي 2 / 1 ، وخطف العدالة تعادلا صعبا أمام أبها 2 / 2.

ورفع أبها رصيده إلى (24 نقطة)، الاتفاق (23 نقطة)، العدالة (14 نقطة)، والفتح إلى (15 نقطة)، فيما تجمد الأهلي عند (33 نقطة) في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوحدة (33 نقطة)، والفيصلي (28 نقطة).

وكان الأهلي على موعد مع خسارة ثانية على التوالي بعد الوحدة 0 / 2 في الجولة الماضية، وهذه المرة أمام الفتح بهدف سجله الجزائري سفيان بن دبكة برأسية مستفيدا من ضربة ركنية نفذها جوستاف وايخايم (46).

يشار إلى أن آخر فوز للفتح كان على حساب الحزم 2 / 1 في الجولة الـ12، وخلال ست جولات تعادل في أربع مباريات آخرها أمام الفيصلي في الجولة الماضية 2/2، بينما خسر مباراتين أمام الاتحاد والشباب بنتيجة 1 / 2.

وفي المباراة الثانية، استعاد الاتفاق توازنه بعد خسارتين أمام الأهلي والحزم في آخر جولتين بنتيجة واحدة 2 / 3 ، فكان الفيصلي هو الضحية بهدفين سجلهما المغربي وليد أزارو برأسية مستفيدا من عرضية الغامدي (57)، وسعيد العريبي برأسية أيضا (65)، مقابل هدف للفيصلي عن طريق خالد كعبي (63).

أما في المباراة الثالثة، رفض العدالة الخسارة رغم أنه تأخر مرتين أمام أبها عن طريق عمار النجار (7)، والتونسي سعد بقير (28)، وخطف التعادل عن طريق السنغالي إليو سيسيه (13، 49).