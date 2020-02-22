لوشيسكو: مركز الاتحاد لا يعني سهولته

أكد الروماني لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن مركز الاتحاد في ترتيب جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لا يعني أن الفريق سهل، وقال، "تواجد الاتحاد في مركز متأخر في الدوري ليس دليلا على سهولة المباراة، التي نسعى إلى كسب نقاطها الثلاث".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة الاتحاد اليوم ضمن الجولة 19 من الدوري "نخوض مباراة مهمة، وتعدد المباريات التنافسية في الدوري اعتدنا عليه لمشاركتنا في ثلاث بطولات، نحن نعامل كل مباراة من مبارياتنا على أنها كلاسيكو، وأهمية مباراة الاتحاد لاتختلف عن أهمية بقية المباريات".

وحول إصابة اللاعب عبدالله عطيف، قال، "إصابة اللاعب مؤثرة وليست بسيطة وعودته قد تستغرق وقتا طويلا، وغياب بعض اللاعبين لن يؤثر علينا لأن الجميع مستعد لخوض مباراة الاتحاد". وختم "نحرص على الزج باللاعب الجاهز ذهنيا وبدنيا، وهذا الأمر يجعلنا ندير المباراة بتميز، لذلك نشرك جميع العناصر، رغم أن لدينا بعض الغيابات مثل: محمد الشلهوب، علي البليهي، وهتان باهبري، لكنهم سيجهزون للقاء التعاون المقبل".