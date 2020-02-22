فيتوريا يبعد 5 عن الحزم

استبعد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، خمسة لاعبين من خياراته التي سيعتمد عليها أمام الحزم اليوم في الجولة الـ19 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهم فراس البريكان إثر إصابته في العضلة الضامة، بجانب عبدالله الخيبري وعبدالله مادو اللذين يعانيان إصابات متفاوتة، بينما حمد المنصور وخالد الغوينم لأسباب فنية.

وينتظر أن يعود المدافع البرازيلي مايكون بريرا بعد تحرره من الإرهاق الذي كان يعانيه وحرمه من تدريب أمس الأول، وكذلك سيكون النيجيري أحمد موسى حاضرا ضمن خيارات فيتوريا.

واستعان فيتوريا بتقنية الفيديو في مران أمس، شرح فيه للاعبين طريقة لعب الحزم، وحذر من خطورته في الكرات الثابتة والركلات الركنية، موضحا كيفية التعامل معها لإبطال مفعولها.

وأوضح فيتوريا للاعبين ضرورة التركيز على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث ونسيان الفوز على العين الإماراتي 2 / 1 في الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا، مبينا أن الفريق لم يقدم مستوى مثاليا في هذه المباراة، وأنه ليس راضيا رغم أنهم حققوا الأهم وهو الفوز.

وكانت التدريبات قد اشتملت على جوانب لياقية خفيفة، وإجراء بعض التدريبات الترفيهية، والكرات الثابتة دون إرهاق اللاعبين، ومن ثم غادرت بعثة النصر إلى الرس.