10 دقائق ترفع «تاسي» بدعم فترة المزاد

أكد لـ"الاقتصادية" محللون، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يسير نحو مسار إيجابي، مشيرين إلى أن حركة المؤشر تغيرت من الانخفاض إلى الارتفاع خلال فترة المزاد بنهاية الأسبوع.

وقال سراج الحارثي محلل سوق الأسهم، إن السوق تستعد لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينا أن المؤشر يسير في مسار إيجابي وسط توقعات بأن تحظى كبريات الشركات بالأغلبية العظمى من المستثمرين في السوق خلال الربع المقبل.

بدوره، أكد ماجد السالمي محلل سوق الأسهم، أن حركة مؤشر "تاسي" تغيرت من الانخفاض إلى الارتفاع خلال فترة المزاد المقدرة بعشر دقائق، حيث اتجهت أغلب الشركات إلى الصعود، مضيفا "يمنح التداول على سعر الإغلاق، المستثمرين وقتا إضافيا للتداول ويوجد بيئة استثمارية جاذبة". من جهته، أوضح سلمان الشمري محلل سوق الأسهم، أن احتساب سعر الإغلاق يتم بناء على الصفقات العادية فقط، وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15 ألف ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق، وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب/ أفضل عرض، في سجل الأوامر دون سعر خلال فترة المزاد.