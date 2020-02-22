جوني ديب يعرض فيلمه الجديد في مهرجان برلين

شارك النجم الأمريكي الشهير جوني ديب أمس في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله".
وعرض ديب في المهرجان فيلمه الجديد "ميناماتا"، الذي يجسد فيه شخصية المصور الأمريكي دابليو أوجين سميث (1918 - 1978).
وقال نجم هوليوود ديب، إنه يعد فيلمه الجديد "ميناماتا"، الذي يدور حول التسمم الجماعي بالزئبق الذي حدث في الماضي في مدينة ميناماتا اليابانية، أحد أهم أعماله في سيرته الفنية.
وقال ديب خلال تقديم فيلمه الجديد في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" بحسب "الألمانية"، "كان ذلك حدثا يتعين روايته".
وذكر ديب أنه اتضح له من الدور الذي جسد فيه شخصية المصور دابليو أوجين سميث، مدى القوة التي يمكن أن تمتلكها السينما في تجسيد سوء أوضاع اجتماعية وسياسية، وربما أيضا "في فتح عيون الناس".
ويدور الفيلم، وهو من إخراج أندرو ليفيتاس حول مهمة سميث وزوجته إيلين في إعداد تقرير مصور عن تلوث الزئبق، قريبا من مدينة ميناماتا اليابانية في خمسينيات القرن الماضي، الذي تسبب في أضرار صحية خطيرة جزئيا لنحو 20 ألف شخص، بعضهم يعاني منها حتى اليوم. وبفضل توثيق سميث، أصبح ممكنا تقديم مسؤولين للمحاسبة أمام القضاء.
وذكر ديب، أنه اهتم منذ البداية بـ"كابوس" مواطني ميناماتا، وتمكن من استيعاب شعورهم بالعجز، مشيرا إلى أن صور سميث أوضحت معاناة هؤلاء الأفراد.
وقالت أرملة سميث، إيلين ميوكو سميث، أمام الصحافيين في الـ"برليناله": "على مدار عامين كانت ميناماتا موطننا، يوجين كان سيسعد للغاية بهذا الفيلم".
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