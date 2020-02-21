ضبابية الاقتصاد العالمي بفعل كورونا تهبط بالنفط 2.6%

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ كثفت بيانات ضعيفة من آسيا وزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الضبابية حيال التوقعات الاقتصادية.

وتراجع خام برنت 1.65 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 1.25 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.63 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

يجتمع قادة القطاع المالي من مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في السعودية مطلع الأسبوع لمناقشة المخاطر على الاقتصاد العالمي بعد بيانات اقتصادية وصحية جديدة من آسيا جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.