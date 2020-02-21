فيسبوك تقدم مكافأة مالية مقابل تسجيلات صوتية للمستخدمين

رغم توقف "فيسبوك" عن الاستماع إلى محادثات "مسنجر" الصوتية ونسخها، لكنها ما تزال بحاجة إلى تسجيلات صوتية لتحسين تقنية التعرف على الكلام.

وفي هذا الإطار، فإن الشركة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية، تخطط لدفع مبالغ مالية لمستخدمين محددين لتسجيل مقاطع صوتية عبر برنامج جديد يسمى Pronunciations، بحسب روسيا اليوم

ولن تدفع "فيسبوك" الكثير مقابل التسجيلات الصوتية، حيث أنها وضعت نظاما خاصا للدفع. فعند إكمال مجموعة واحدة من التسجيلات، فإنك ستحصل على 200 نقطة ضمن تطبيق أبحاث السوق Viewpoints، ولا يمكن بدء تحويل النقاط إلى مبالغ مالية حتى تحقق 1000 نقطة على الأقل، والتي تترجم إلى مكافأة قدرها 5 دولارات فقط عبر برنامج الدفع PayPal، وبالتالي فإن هذا يعني أن كل تسجيل تبلغ قيمته 5 سنتات.

وتقول "فيسبوك" إن هذه التسجيلات الصوتية لن تكون مرتبطة بالملفات الشخصية للمستخدمين على منصتها، وأن الشركة لا تشارك نشاط Viewpoints على "فيسبوك"، أو الخدمات الأخرى المملوكة لها، دون إذن.

وسيكون برنامج Pronunciations متاحا لمستخدمي الولايات المتحدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولديهم أكثر من 75 صديقا على تطبيق "فيسبوك".

وتقول الشركة إنها ستطرح البرنامج بشكل تدريجي، لذلك لن يكون متاحا لجميع المستخدمين على الفور.

ورغم أن هذا البرنامج لن يجعل المستخدمين أثرياء، إلا أنه يعد طريقة مثيرة للاهتمام لـ"فيسبوك" لتحسين مهارات الذكاء الصناعي الخاص بها دون اللجوء إلى التجسس على المستخدمين.