"فيتول" تتوقع تعافي أسواق النفط في وقت لاحق هذا العام

توقع رئيس شركة فيتول الهولندية للطاقة تعافي أسواق النفط خلال العام الجاري، وذلك بعد التغلب على تداعيات تراجع الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-).
وقال راسيل هاردي، رئيس مجموعة فيتول، في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" إن أسواق النفط تواجه نقصا في الطلب بواقع 200 مليون برميل خلال الربع الأول، في ظل تراجع بمعدل أربعة ملايين برميل يوميا من الصين، جراء تأثر الاقتصاد بفيروس كورونا والقيود على حركة السفر.
واستطرد هاردي أن تراجع الامدادات من ليبيا وفنزويلا وآفاق خفض الانتاج المتوقع من دول منظمة أوبك يخفف من حدة المخاوف في الأسواق.
وأوضح أن "كافة هذه العوامل سوف تساعد في موازنة الـ200 مليون برميل، وهو ما سيترك السوق وضع أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري".
الطاقة- النفط
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