تراجع معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي

تراجع معدل التضخم في اليابان في شهر يناير الماضي، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه.

وكشفت بيانات وزارة الشؤون الداخلية اليابانية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة سنوية تبلغ 0.7 بالمئة في يناير مقابل زيادة نسبتها 0.8 بالمئة في الشهر السابق.

وجاءت هذه النسبة متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد. وبلغ معدل التضخم في نوفمبر العام الماضي 0.5 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 0.8 بالمئة، متوافقا مع التوقعات مقابل 0.7 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.1 بالمئة.

وعند استبعاد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير بنسبة 0.8 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.9 بالمئة في الشهر السابق.

وتظل أسعار المستهلكين مستقرة بدون تغيير في يناير حال جرى أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان.