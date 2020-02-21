الشبانة يؤكد اهتمام القيادة بالإعلام والرقي بآلية العمل

أكد تركي الشبانة وزير الإعلام، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالإعلام والإعلاميين والرقي بآلية العمل تعزيزا لمكانة المملكة ورفع اسمها عاليا.

وأبدى الشبانة في كلمته خلال تكريم المتقاعدين من منسوبي "واس" لهذا العام، سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفاء، مجزيا لهم الشكر على ما قدموه طيلة أعوام خدمتهم وإسهاماتهم في الإنجازات، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

من جانبه، أعرب فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية في كلمته عن شكره لوزير الإعلام على تكريمه المتقاعدين، مستعرضا ما حققته المملكة تحت ظل القيادة من نجاحات في الميدان الإعلامي. وقدم شكره للمتقاعدين من منسوبي "واس" على ما قدموه خلال مسيرة عملهم، معربا عن أمله في أن يستمر التواصل للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. وأشاد الحسين بالجهود التي بذلها العاملون في الهيئة في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم، بمن فيهم المتقاعدون، مؤكدا أنهم أدوا ما كلفوا به من مهام وأعمال بكل أمانة وإخلاص.

بدورهم، عبر المتقاعدون عن تقديرهم وامتنانهم لما حظوا به من دعم ومساندة طوال فترة عملهم.