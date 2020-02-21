«مسرح السعادة» يرسم الابتسامة على محيا زوار «ليالي الرياض»

رسمت فعاليات "مسرح الطفــــــل"، الـســــــــــعادة والابتسامة على محيا زوار مهرجان ليالي الرياض، المقامة على أرض "السفن مونز"، وسط أجواء من المنافسة بين الصغار وتفاعل كبير من الأسر.

ويمنح مسرح الطفل في المهرجان الصغار فرصة خوض المسابقات المتنوعة والتنافس بين أقرانهم من خلال "التعليم بالترفيه"، إضافة إلى إتاحة إلقاء بعض القصائد الشعرية.

وتهدف الفعالية، التي تستمر حتى نهاية مارس المقبل، إلى الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة رؤية 2030، وتوفير أجواء من السعادة للزوار، من خلال إقامة عديد من البرامج والفعاليات للأعمار كافة، إضافة إلى الفقرات التفاعلية.

إلى ذلك، حظيت "تجربة نيرف" ضمن فعالية "ونتر وندرلاند" في شتاء الرياض، بإقبال جماهيري من الزوار، خاصة من محبي هذه الألعاب، وسط أجواء من التنافس والتحديات بين المتسابقين.

وتتميز هذه الألعاب بكونها مناسبة لكل أفراد العائلة، حيث يجتمع محبو التحدي والمغامرة لخوض منافسة مليئة بالحماس عن طريق مسدسات نيرف الشهيرة، ويعيشون معها ذكريات مميزة. وتتنوع فعاليات مدينة "ونتر وندرلاند" بين ألعاب خفة اليد والإثارة والمتعة، والحياة البرية وعروض السيارات، إلى جانب عروض الموضة والتراث والفن الأصيل، فضلا عن المسرحيات والأمسيات الشعريـة والماركات العالمية والمزادات والألعاب. وتضم المدينة 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار.

وتتضمن "ونتر وندرلاند" حلبة مساحتها 1500 متر مربع تقام فيها ألعاب إثارة في شوارع وساحات حربية، يمكن للمشارك أن يجرب فيها قدراته على القنص والتصويب والتسديد بالليزر، وألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية، في مدينة مجهزة بكل الإمكانات، ويمكن أن يستمتع بها الأفراد والعائلات.