آل باتشينو على الشاشة الصغيرة لأول مرة عبر «صيادون»

يطل النجم الأمريكي آل باتشينو على مشاهديه عبر الشاشة الصغيرة "التلفزيون"، لأول مرة بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود.

ويلعب باتشينو دور البطولة في "صيادون"، وهو مسلسل جديد من إنتاج شركة أمازون برايم، من المقرر أن يبدأ بثه على منصتها اليوم، بحسب "رويترز".

المسلسل، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من صيادي النازيين في نيويورك خلال السبعينيات، مستوحى من قصة حقيقية، وهو "رسالة حب" إلى جدة مؤلف المسلسل، وهي إحدى الناجيات من محرقة النازي.

وقال باتشينو الذي سيتم عامه الـ80 في نيسان (أبريل) "لم أمثل قط في عمل طويل مؤلف من عشر حلقات. الأمر يشبه تصوير فيلم مدته 12 ساعة".

وأضاف باتشينو، الذي كان مرشحا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "الإيرلندي" "هذه أيضا قصة مجنونة ومرعبة تتخللها مشاعر ثقيلة وعميقة ومأساوية".

بدوره، قال مؤلف المسلسل ديفيد ويل إنه أراد أن يسرد قصة جدته والتجارب التي خاضتها خلال الحرب، التي روتها له عندما كان طفلا، مضيفا "في سن صغيرة بدت لي هذه القصص كأنها من كتب المجلدات والأبطال الخارقين".

وتابع "العبء يقع علينا نحن الجيل المقبل لمواصلة سرد وتطوير هذه القصة. ومن ثم فمسلسل صيادون في حقيقة الأمر رسالة حب إليها".

وولد آل باتشينو في 25 نيسان (أبريل) 1940 في مدينة نيويورك، وبدأ دراسة التمثيل في سن المراهقة، وفي نهاية المطاف انتقل من المسرح إلى الشاشة الكبيرة.

خلال حياته المهنية، لعب كثيرا من الأدوار التي تتصف بالجرأة والغضب المتفجر، بما في ذلك دور رجل العصابات مايكل كورليوني في تحفة كوبولا عام 1972 وزعيم المخدرات توني مونتانا في فيلم الوجه ذي الندبة عام 1983.

ولعب دور البطولة في مجموعة متنوعة من الأفلام خلال مسيرته، وظهر في عدد لا يحصى من الإنتاجات المسرحية، كما أخرج أفلاما عدة أيضا.