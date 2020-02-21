الأرجنتين تعود إلى إثارة القلق في أوساط الدائنين

في الوقت الذي تحاول فيه الأرجنتين أن تكسب دعم صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون حجمها 100 مليار دولار، قرع الحكومة اليسارية لطبول الحرب يثير مخاوف بين الدائنين من تخلف فوضوي عن السداد.

المحادثات الرسمية بين الصندوق وبوينس أيرس بدأت الأسبوع الماضي وقدمت بالفعل أدلة على مدى صعوبة العملية بالنسبة لحملة السندات. سعر سندات الحكومة الأرجنتينية هبط بعد أن أخبر وزير الاقتصاد، مارتن جوزمان (37 عاما) المشرعين يوم الأربعاء أن "إعادة هيكلة عميقة للديون" ستكون مطلوبة، وأن الحكومة لن تحاول إضفاء التوازن على ميزانيتها حتى عام 2023 على أقرب تقدير.

سندات الحكومة لأجل قرن - التي تعد علامة فارقة في انتعاشها الاقتصادي عندما تم إصدارها قبل ثلاثة أعوام - انخفضت 3 في المائة تقريبا في يوم التداول التالي، متراجعة إلى 43 سنتا على أساس الدولار، بعد أن بدأت العام فوق 50 سنتا. سعر سندات حكومية أخرى يحل أجل استحقاقاها في عام 2028 انخفض إلى أقل من 45 سنتا. في يوم الإثنين، ظلت قريبة من هذه المستويات، ما يدل على احتمال كبير للتخلف عن السداد.

لم يقتنع الجميع بخطاب جوزمان الصارم. قال وولتر ستوبيلويرث، كبير مسؤولي الاستثمار في "بورتفوليو بيرسونال إنفيرشنس"، وهو بنك استثماري: "الشاب يعيش في أرض الأحلام البيرونية"، مشيرا بذلك إلى وزير المالية. من وجهة نظر ستوبيلويرث، لن يقبل صندوق النقد الدولي ولا دائنو البلد صفقة تقوم على أساس الموقف المعلن للحكومة.

مع ذلك، المخاوف بين المستثمرين زادت بعد أن ظهر الرئيس اليساري الجديد، ألبرتو فرنانديز، يوم الخميس لتأييد التعليقات المناهضة لصندوق النقد الدولي من قبل نائبته، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر. وفرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة السابقة الشرسة من 2007 إلى 2015، أشارت إلى أن الصندوق يحتاج أيضا إلى القبول بخصم "كبير" من القيمة السوقية، أو خسارة، بعد أن أقرض الأرجنتين 44 مليار دولار منذ أزمة العملة في 2018. لكن كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، قالت لوكالة "بلومبيرج" يوم الأحد إن خصم القيمة السوقية لن يكون ممكنا.

في الأسبوع الماضي أيضا، أجلت الأرجنتين من طرف واحد مدفوعات الفائدة على سندات سيادية مقومة بالعملة المحلية، بعد أن فشلت في إقناع ما يكفي من المستثمرين لقبول خسارة بالقيمة الاسمية لديونهم.

قال باتريك استيرولاس، رئيس الأبحاث في شركة إيموس أسيت مانيجمنت، إن الموقف المتشدد من الحكومة - التي أصرت على أنها ترفض أن تكون "رهينة" لحاملي السندات الأجانب - كان محاولة لتنظيف "فوضى" أحدثتها مواجهة حدثت أخيرا بين مقاطعة بوينس أيرس ودائنيها.

الحكومة المحلية حاولت تأجيل دفع 250 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) حتى أيار (مايو)، لكنها فشلت في إقناع أكبر شركة دائنة، "فيديليتي"، التي تملك نحو ربع سندات المقاطعة المستحقة في 2021. في النهاية وافقت المقاطعة على دفع الأموال المستحقة وتعهدت بإعادة هيكلة ما تبقى من ديونها الخارجية.

قال ماركوس بوسكاليا، الشريك المؤسس لـ"ألبردي بارتنرز" Alberdi Partners، شركة الاستشارات اقتصادية في بوينس أيرس، إن حدث مقاطعة بوينس أيرس أظهر أن صانعي السياسة الأرجنتينيين "خائفون من التخلف عن السداد"، ما قد يؤدي إلى تجدد بيع البيزو ودفع التضخم - الذي تجاوز 50 في المائة في عام 2019 – إلى مستوى أعلى من ذلك، في وقت يمر فيه الاقتصاد الأرجنتيني بعامه الثالث على التوالي من الركود.

لكن وفقا لما قاله بوسكاليا، قرار الحكومة بأن تكون حازمة مع حاملي السندات السيادية المحلية لتحقيق مرادها يظهر أنها "استوعبت بعض الدروس" المستقاة من قضية مقاطعة بوينس أيرس. "هذا يعيد تشكيل المرحلة".

المستثمرون يصرون الآن على أن الحكومة يجب أن تقدم خطة اقتصادية من شأنها أن تشرح بشكل مقنع كيف تخطط للسداد للدائنين، إذا كانت تريد حلا سريعا ووديا للمواجهة. وهي حتى الآن ترفض ذلك.

"عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن تحقيق (بعض الأهداف الاقتصادية)، إذا ذهبت للمستثمرين الذين لديهم خصم القيمة السوقية (...) من الصعب عليهم أن يكونوا متقبلين"، حسبما قالت بولينا كورديافكو، رئيسة الأسواق الناشئة في "بلو باي أسيت مانيجمنت".

من المحتمل أن يقبل عدد قليل من المستثمرين خصما في القيمة السوقية يراوح بين 40 و50 في المائة، وفقا لما تنص عليه خطط الإنفاق لجوزمان. قد يجعل ذلك من الصعب على الحكومة حل أزمة الديون بحلول الموعد النهائي الذي حددته بنفسها في 31 آذار (مارس).

قال جوستافو ميديروس، نائب رئيس الأبحاث في مجموعة أشمور، مستثمرة أخرى في السندات: "ستكون عملية بيع صعبة لأن الوقت في صالح حاملي السندات. إذا جاؤوا وقالوا خصم 50 في المائة من القيمة السوقية ومن دون مدفوعات كوبون (لبضعة أعوام)، فانسوا الأمر. ليس هناك اتفاق".

على الرغم من التوترات الواضحة بين الحكومة والدائنين من القطاع الخاص، دور صندوق النقد الدولي أكثر غموضا. كانت لدى بوينس أيرس علاقات متوترة مع الصندوق في الماضي، لكن تأييده للبرنامج المالي للحكومة من شأنه أن يساعد على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

يشير محللون إلى أن صندوق النقد الدولي قد يفضل خفضا أكبر في القيمة السوقية لديون الأرجنتين، لضمان إمكانية سداد قروضها. قال بوسكاليا: "من المفارقات أن صندوق النقد الدولي سيكون أفضل حليف للحكومة في المفاوضات مع حاملي السندات".

لكن هذا يمكن أن يتغير. قال إدواردو ليفي يياتي، خبير اقتصادي في بوينس أيرس، إذا لم تلتزم الحكومة بموعدها المحدد في آذار (مارس) للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها، فإن الشروط المالية التي يضعها الصندوق على الحكومة "قد تشتد".