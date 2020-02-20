ارتفاع المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي 0.8%

أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر اليوم ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي، بأكثر التوقعات، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الحالي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع الشهر الماضي، بنسبة 0.8% بعد تراجعه بنسبة 0.3% خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% فقط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

جاء الارتفاع الذي تجاوز التوقعات بفضل التراجع الحاد في عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، وزيادة عدد تراخيص البناء مع تحسن نظرة المستهلكين المستقبلية للاقتصاد، والمساهمة الإيجابية من جانب المؤشرات الفرعية.

وقال "أتامان أوزيلدريم" مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن "عودة معدل نمو الأشهر الستة للمؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي إلى الارتفاع، يشير إلى أن النمو الاقتصادي الحالي بمعدل 2% تقريبا سيستمر خلال الشهور الأولى من 2020".

وأضاف "في حين هناك مؤشرات على تراجع وتيرة تباطؤ قطاع التصنيع، فإن تفشي فيروس كوفيد 19 (فيروس كورونا المتحور الجديد) يمكن أن يؤثر على سلاسل الإمداد لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة".

وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 0.1% خلال يناير الماضي، بعد ارتفاعه استقراره في الشهر السابق.

في المقابل استقر "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية، خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق.