"كورونا" يفرض حظر التجوال على 2.5 مليون كوري جنوبي

أصدر عمدة مدينة دايغو الكورية الجنوبية، نداء عاجلا إلى سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، يحثهم فيه على عدم الخروج من المنازل، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء طلب العمدة كوون يونغ جين في مؤتمر صحفي متلفز أمس، بعد أن أبلغت المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد، والمدن القريبة، عن 35 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن 28 شخصا من هؤلاء كانوا قد حضروا قداسا في كنيسة، سبق أن تواجد فيها شخص ثبتت إصابته بمرض كوفيد19.

وخلت المراكز التجارية ودور السينما في المدينة، من الناس كما بدت شوارع وسط المدينة التي عادة ما تكون مزدحمة، مهجورة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن 82 حالة إصابة بمرض كوفيد19، وهو مرض اكتشف لأول مرة في ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.

وأعلنت الصين - التي بدأ تفشي الفيروس بها في كانون الأول (ديسمبر)- انخفاضا حادا في الحالات الجديدة لكن هذه البيانات لأسباب ترجع في جانب منها إلى تغيير في معايير تشخيص المرض في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.