ضبط مصنع سري للسجائر.. الأول من نوعه في أوروبا

فككت الشرطة الإسبانية ما قالت إنه أول مصنع سري من نوعه للسجائر في الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان الشرطة الإسبانية و"اليوروبول"، المكتب الأوروبي للشرطة، أمس، إن 20 شخصا من بريطانيا وأوكرانيا وليتوانيا اعتقلوا عند مداهمة المصنع.

والمصنع كان تحت الأرض على عمق أربعة أمتار تحت إسطبل للخيول في جنوب إسبانيا، وضبط داخله أكثر من ثلاثة ملايين سيجارة وكميات من مخدر الحشيش، إضافة إلى ثلاثة أسلحة.

وقال "اليوروبول"، إنه تم العثور على أسرة وأماكن معيشة للعمال في قبو في المصنع في مقاطعة مالاجا جنوب إسبانيا.

وأوضحت الشرطة أن بوابة المصنع، الذي يعمل منذ عام 2019، تم إخفاؤه بوساطة حاوية شحن، فيما أشار "اليوروبول" إلى أن العمال أجبروا على العمل في ظروف خطيرة للغاية وسامة، ولم يسمح لهم بمغادرة المنشأة بمفردهم. وقالت إن المصنع لديه خط إنتاج كامل.

وكشفت الشرطة أن المصنع ينتج 3500 سيجارة في الساعة. وتبين أن أغلبية أعضاء العصابة بريطانيون. وأحد قادة الخلية هو بريطاني هارب، وتم إعلان الأحرف الأولى من اسمه، "دي دي".