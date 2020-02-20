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أخبار الشركات- محلية

"العقارية" تحصل على 100 مليون ريال تسهيلات مصرفية إسلامية من "ساب"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية) عن الحصول على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي البريطاني (ساب) بقيمة 100 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل وستمون مدة التمويل 360 يوما.

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