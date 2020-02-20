روسيا تمنح حوافز تصل إلى 7000 دولار للأباء الجدد لتشجيع النسل

تسعى روسيا إلى زيادة معدل المواليد المنخفض بمنح الآباء الجدد مبالغ سخية ، بحسب قانون مرره المجلس الأدنى من البرلمان اليوم الخميس. وبحسب القانون، يمكن أن تحصل الأسرة على نحو 466 ألف روبل (7300 دولار) للطفل الأول انطلاقا من بداية العام. وهذا المبلغ يعادل متوسط الأجر السنوي الوطني عشر مرات، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة الاحصاء الفيدرالية الروسية.

وبالنسبة للطفل الثاني فإن المبلغ سوف يكون 616 ألف روبل تقريبا، حسبما قال المجلس الأدنى بالبرلمان في بيان. وفي ظل تراجع معدل الخصوبة الإجمالي حيث وصلت لحالتي إنجاب لكل امرأة، تعاني روسيا للحفاظ على تعداد سكانها البالغ نحو 147 مليون نسمة . وتوجد روسيا وهي أكبر دولة في العالم جغرافيا، في المرتبة التاسعة من حيث التعداد السكاني في العالم بعد بنجلاديش.

واستشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصعاب الاقتصادية كعامل رئيسي وراء تراجع معدل المواليد.