ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين خلال يناير الماضي

أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين خلال شهر يناير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب القول أن المبيعات باستثناء وقود السيارات ارتفعت بنسبة 1.6 % الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، فيما تعد أعلى زيادة منذ آيار/مايو .2018

وكان المحللون قد توقعوا نمو المبيعات بنسبة 0.8 %.

وتظهر هذه البيانات ارتفاع ثقة المستهلكين منذ أن أزال فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة الغموض الذي كان محيطا بالاقتصاد.