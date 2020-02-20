روسيا : منتجو النفط متفقون على عدم الحاجة لاجتماع "أوبك+" مبكرا

قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي اليوم إن هناك اتفاقا بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس. وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في إطار ما يعرف بـ "أوبك+" تقديم موعد اجتماعهم المقبل إلى فبراير بدلا من الـ 6 من مارس بعد تضرر الطلب على النفط جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأكد نوفاك أن موسكو مازالت تتواصل مع الدول الأخرى بخصوص الوضع في سوق النفط. وتابع قائلا في تصريحات "إذا كنا نتحدث عن موعد الاجتماع فهناك اتفاق عام الآن على أنه لم يعد مستحسنا تقديمه لموعد مبكر". وأضاف "ينبغي أن تُعقد الاجتماعات المقررة .. في رأيي في مواعيدها المحددة .. لا يوجد شيء استثنائي بما يكفي لتغيير الموعد". وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تعميق لتخفيضات إنتاج النفط. وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها خلال الأيام المقبلة.

وقال نوفاك إن بلاده مازالت تدرس موقفها ولم يذكر ما إذا كانت ستدعم تعميق تخفيضات الإنتاج. وتابع "لن نعلن شيئا بعد، مازال أمامنا أسبوعان. سنرى كيف سيتطور الموقف وماذا سيحدث في السوق وما سيكون هناك من توقعات عندئذ .. الوضع تكتنفه ضبابية كبيرة ويتغير سريعا".