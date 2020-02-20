 إطلاق الدورة الثانية من ملتقى أكسس الاقتصادي في "برج رافال" سبتمبر المقبل

تشهد مدينة الرياض في شهر سبتمبر القادم إطلاق الدورة الثانية من ملتقى أكسس الإقتصادي المقام في فندق برج رافال خلال الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2020.

ووقع عبدالله الشماسي مدير عام النظم المتخصصة للمعارض والمؤتمرات مع سعيد بن عبدالله العسيري مدير فندق برج رافال على إتفاقية إقامة الملتقى بحضور الرئيس التنفيذي للملتقى عبدالله الشريف وقال الشماسي عقب التوقيع إن ملتقى أكسس الإقتصادي الثاني سوف يناقش محاور رئيسية في الرؤية من جوانبها الإقتصادية وتأتي أهمية الملتقى الذي يتزامن مع قمة أكبر عشرين إقتصاد عالمي في مدينة الرياض .

وبشراكة فاعلة ودعم من الشركاء الإستراتيجييـن بالقطاعات الحكومية والخاصة حيث سيتم الإستفادة من تجارب الإقتصاديات العالمية الرائدة في هذه القطاعات عبر مشاركة متحدثيين عالميين وإستقطابهم لإقامة ورش عمل على هامش الملتقى . ومن أهداف الملتقى تسويق قدرات المملكة وما توصلت له من تقدم وريادة عالمية في المجالات المختلفة .

وقال العسيري إن ملتقى أكسس الإقتصادي يعتبر إضافة مميزة في صناعة المعارض والمؤتمرات في السعودية ويعتبر الملتقى بما يحتوي من محاور هامة سوف تضيف الكثير لقدراتنا الإقتصادية .

ونحن في فندق رافال نسعد في إستضافة مثل هذا الملتقى المميز الذي يعتبر إضافة هامة في صناعة المؤتمرات في السعودية .