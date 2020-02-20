"دار الأركان" تكمل طرح إصدار صكوك بالدولار ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت بـ 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري (DAAR) عن الإغلاق الناجح لإصدار الشريحة السابعة من الصكوك بموجب برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وتم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 وأغلق في نفس اليوم. ومدة الاستحقاق على فترة طويلة سبع سنوات بمعدل ربح قدره 6.875 % سنويا.

ووصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال (1.150 مليار دولار (وقد عيّنت شركة دار الأركان كل من الخير كابيتال، سيتي، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، نومورا، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة الإصدار السابعة للشريحة.

وقالت الشركة إن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) بلغ 2,000، فيما كانت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، وبعائد (الصك/ السند) 6.875% سنوياً، كما تبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 26 فبراير 2027،وبشروط أحقية الاسترداد الكامل عند الاستحقاق.

وستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).