"أنابيب السعودية" تسجل خسائر 26.8 مليون ريال مع نهاية 2019

سجلت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) خسائر 26.8 مليون ريال خلال العام 2019م مقابل خسائر 168.7مليون ريال خلال العام قبل السابق بتراجع 84%.

وبلغت الخسارة التشغيلية 35 مليون خلال العام الماضي وخسائر 51 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بانخفاض 31.5%.

بينما بلغ إجمالي الربح 13.2 مليون خلال العام السابق مقابل خسائر 2 مليون ريال خلال العام قبل السابق.

وبلغت خسارة السهم بالريال 0.53 ريال خلال العام الماضي، مقابل خسائر بـ 3.34 ريال خلال العام قبل السابق.