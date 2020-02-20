عدد الإصابات بـ "كورونا" في الصين عند أدنى مستوى له منذ شهر

أعلنت بكين الخميس أنّها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة يومية يسجّلها الوباء في الصين القارية منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الغالبية العظمى من هذه الإصابات الجديدة (628 إصابة) سجّلت في هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سجّلت 45 إصابة جديدة فقط في سائر أنحاء البرّ الرئيسي للصين.

وفاة عجوزين أصيبا بـ "كورونا" على متن السفينة الموبوءة في اليابان

أعلنت وسائل إعلام يابانية الخميس وفاة عجوزين أصيبا بفيروس كورونا المستجدّ أثناء وجودهما على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحّي في ميناء يوكوهاما بسبب تفشّي الوباء فيها.

وقالت وسائل إعلام عدّة بينها شبكة التلفزيون العمومية اليابانية "أن أتش كي" إنّ العجوزين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما وقد تم إخلاؤهما من السفينة "دايموند برينسيس" يومي 11 و12 الجاري بعد أن بدا عليهما أنّهما غير مصابين بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا.

وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة.

800 عامل في شركة كورية جنوبية يعزلون أنفسهم صحيا بسبب الفيروس

قالت شركة إس كيه هاينكس، وهي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق، اليوم الخميس إن حوالي 800 عامل في مقرها بكوريا الجنوبية خضعوا للعزل الذاتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كرونا.

وقالت الشركة ، إن حوالي 800 عامل في موقعها في ايتشون / حوالي 70 كيلومترا جنوبي سول/ قد أُمروا بأن يضعوا أنفسهم في الحجر الصحي بعد أن وجدوا أن أحد الموظفين الجدد كان على اتصال وثيق بحامل لفيروس كورونا في دايجو، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وأبلغت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء عن أكثر من 10 إصابات بالفيروس في دايجو / 300 كيلومتر جنوب شرقي سول/ وحدها.

وقالت شركة إس كيه هاينكس إنها أغلقت مركز التعليم التابع للشركة يوم الأربعاء وأرسلت 280 موظفا إلى بيوتهم.

ومع ذلك ، قالت الشركة ،إن مثل هذه التدابير لا تؤثر على عمليات المصنع. وتوظف الشركة حوالي 15 ألف عامل في موقعها في إيتشون.

خروج رضيع من المستشفى في فيتنام بعد شفائه من فيروس كورونا الجديد

أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن رضيعا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر خرج من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي انتشر في العشرات من الدول منذ بدء تفشيه في الصين.

وقال المسؤولون إن الرضيع كان من ضمن 16 مريضا ثبت إصابتهم بالفيروس في فيتنام.

وقال لي ثانه هاي مدير المستشفى الوطني لطب الأطفال" نحن سعداء بأن نعلن أنه تم علاج الطفل الفيتنامي بنجاح من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا"، مضيفا أنه سوف يتم متابعة الرضيع في مركز صحي محلي.

وذكر مسؤولون أنه كان قد جرى نقل الرضيع إلى المستشفى منذ عشرة أيام، بعد ارتفاع درجة حرارته بصورة طفيفة وظهور أعراض انفلونزا عليه، ولكن بعد ذلك أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

اليابان تعلن وفاة اثنين بفيروس كورونا وإصابة اثنين من المسؤولين

قالت الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولي الحكومة أصيبا بالعدوى.

وذكرت الحكومة أن المتوفيين في الثمانينيات من العمر .

وقال مسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي.

وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.

وزير الخارجية الصيني يقول إن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا "تنجح"

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس أن جهود بلاده لاحتواء فيروس كورونا المستجد "تنجح" مؤكدا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى "التدابير القسرية" للسلطات لاحتواء الوباء.

وقال وانغ أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا في قمة في فينتيان بلاوس إن "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم" مشيرا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين جراء الوباء الذي أُطلق عليه اسم كوفيد-19.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة خلال شهر تقريبا، بما يشمل مقاطعة هوباي بؤرة الوباء.

وتأتي القمة التي دعي إليها على عجل مع دول رابطة آسيان في وقت تواجه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعا كبيرا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين.

وعقدت قمة مماثلة في 2003 في أعقاب تفشي فيروس سارس.

كانتاس أيروايز الأسترالية تحذر من خسارة 99 مليون دولار بسبب فيروس كورونا

حذرت شركة الطيران الأسترالية كانتاس أيروايز اليوم الخميس من التداعيات المالية الحادة التي تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين مما أدى إلى تراجع حاد في الطلب على السفر في منطقة آسيا .

وقالت كانتاس إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى 150 مليون دولار أسترالي (99 مليون دولار أمريكي) من إيراداتها بسبب الأزمة خلال العام المالي الحالي.

وكانت كانتاس قد خفضت بشكل مؤقت عدد رحلاتها الجوية إلى العديد من دول آسيا بنسبة 16% منذ بداية أزمة كورونا. وكانت الخطوط بين أستراليا وكل من الصين وهونج كونج وسنغافورة الأشد تضررا من الخفض.

وأشارت كانتاس إلى أنها اضطرت أيضا إلى جانب إلغاء الرحلات، منح بعض العاملين إجازة من العمل ووقف خطط تعيين موظفين جدد وتقديم مواعيد صيانة بعض الطائرات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الصين الخميس القادم

قررت شركة مصر للطيران اليوم الخميس استئناف رحلاتها بين مطار القاهرة و مطاري بكين وجوانزو بالصين بداية من الخميس القادم وبرحلة واحدة أسبوعيا بعد توقفها أوائل الشهر الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت الشركة ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إنها قررت تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس بخط سير القاهرة / بكين / جوانزو والعودة جوانزو/ بكين / القاهرة اعتبارا من فبراير القادم نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلي جمهورية الصين الشعبية .

السلطات الإيرانية تعلن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه "بناء على نتائج الاختبارات، فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك" بوسط إيران.

وأوضح أن حالتين من الثلاثة في قم، والأخرى في آراك.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في إيران إلى خمسة.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.