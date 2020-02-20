354.5 مليار ريال قيمة الصكوك والسندات المدرجة .. ارتفعت 28 % خلال عام

ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية 28 في المائة خلال عام 2019 إلى نحو 354.5 مليار ريال، تعود لنحو 99 مالكا، مقارنة بنحو 276.99 مليار ريال لـ62 مالكا بنهاية 2018، بعد ارتفاعها 6.5 في المائة خلال الربع الرابع 2019. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، يقسم ملاك الصكوك والسندات المدرجة إلى أربع فئات، هي: "الأفراد" و"الشركات" و"جهات حكومية وشبه حكومية" و"الصناديق شاملة الصناديق الخليجية"، إلا أن فئة الشركات تستحوذ على الحصة الكبرى من ملكية الصكوك والسندات. وحلت فئة "الشركات" في الصدارة بقيمة ملكية من الصكوك والسندات المدرجة بنحو 252.74 مليار ريال تشكل 71.3 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات المدرجة، فيما يصل عدد ملاك الفئة إلى 44 شركة.

أما الفئة الثانية فجاءت "جهات حكومية وشبه حكومية" بملكية 76.57 مليار ريال تشكل 21.6 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات المدرجة، ويبلغ عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية ست جهات. في حين الفئة الثالثة "الصناديق شاملة الصناديق الخليجية" بلغت قيمة ملكيتها 25.12 مليار ريال بنهاية 2019 تشكل 7.1 في المائة من مجموع قيمة ملكية الصكوك والسندات المدرجة، ويبلغ عدد الصناديق 25 صندوقا. الفئة الرابعة والأخيرة "الأفراد" بقيمة ملكية نحو 74.5 مليون ريال تشكل 0.02 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنهاية 2019، فيما يبلغ عدد الأفراد 24 فردا.

أما من جهة الأعلى نموا في قيمة ملكيتهم من الصكوك والسندات المدرجة خلال 2019، حل "الأفراد" في المقدمة بنسبة نمو 592.4 في المائة، إذ ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى 74.5 مليون ريال وعدد الأفراد إلى 24 فردا، بعد أن كانت تبلغ قيمة ملكيتهم بنهاية 2018 نحو 10.8 مليون ريال، يملكها فردان. بعد "الأفراد" حلت "الشركات" بنمو 33.2 في المائة من 189.7 مليار ريال تعود ملكيتها إلى 34 شركة بنهاية 2018، إلى 252.74 مليار ريال تملكها 44 شركة بنهاية 2019.

الفئة الثالثة من حيث الأكثر نموا في قيمة ملكيتهم للصكوك والسندات المدرجة، حلت "الصناديق شاملة الصناديق الخليجية" بارتفاع قيمة ملكيتهم 26 في المائة من 19.94 مليار ريال يملكها 20 صندوقا بنهاية 2018 إلى 25.12 مليار ريال يملكها 25 صندوقا بنهاية 2019. وأخيرا في الفئة الرابعة حلت "الجهات الحكومية وشبه الحكومية" بنسبة نمو 13.7 في المائة من 67.34 مليار ريال تعود مليكتها إلى ست جهات بنهاية 2018 إلى 76.57 مليار ريال تعود ملكيتها إلى ست جهات بنهاية 2019.



* وحدة التقارير الاقتصادية