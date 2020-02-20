24 % من الجمعيات التعاونية في السعودية «زراعية»

كشف مسؤولون ومختصون، عن أن الجمعيات التعاونية الزراعية قادرة على مواجهة أهم تحديات التنمية الزراعية في الأحساء والتغلب على مشكلات صغر مساحة الحيازات الزراعية وضعف قنوات ومصادر دعم وتمويل العمل الزراعي.

وأكد مشاركون في ورشة عمل "أهمية وفوائد الجمعيات التعاونية الزراعية"، التي نظمتها غرفة الأحساء، أن الجمعيات من شأنها تعزيز التعاون والاستثمار الجماعي وتحقيق التنمية الزراعية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين أوضاع المزارعين ورفع مستوى المعيشة.

وقال المهندس حسين العلي، رئيس قسم التسويق والإحصاء الزراعي في مكتب البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، أن هناك 63 جمعية تعاونية زراعية في المملكة، تمثل 24 في المائة من مجموع عدد الجمعيات التعاونية في السعودية، منها خمس فقط في المنطقة الشرقية، من بينها ثلاث في الأحساء، بينها واحدة متوقفة منذ فترة بغرض تحويل النشاط، إضافة إلى أخرى تحت التأسيس، مستعرضا أوجه ومجالات الاهتمام والدعم التي تقدمها الوزارة للجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرا إلى أن تراخيص الجمعيات التعاونية الزراعية تصدر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تأييدها من البيئة والمياه والزراعة.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز السليمان، رئيس إدارة القروض في فرع صندوق التنمية الزراعية في المنطقة الشرقية، أن إجمالي ما قدمه الصندوق منذ بدء نشاطه في عام 1384هـ حتى نهاية العام المالي 1439/ 1440هـ بلغ 457897 قرضا، قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال، تشمل جميع أنواع القروض بمختلف أوجه النشاط الزراعي، مستعرضا شروط وخطوات الإقراض للجمعيات التعاونية الزراعية، مبينا أن الصندوق يمول حتى 85 في المائة من التكاليف الاستثمارية للجمعيات التعاونية الزراعية، لافتا إلى أن الصندوق دعم 46 جمعية زراعية في المملكة، مقدما لها 111 قرضا بمبلغ يتجاوز 390 مليون ريال.

من جهته، قال المهندس صادق الرمضان، رئيس لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء أن واقع ومستقبل التنمية الزراعية في الأحساء، ليس له خيار أفضل سوى تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، لأن نحو 50 في المائة من الحيازات الزراعية في الأحساء المقدرة بنحو 27 ألف حيازة، صغيرة، بحيث لا يتجاوز عدد نخيلها 100 نخلة فقط، داعيا المزارعين والمستثمرين والمهتمين بالأحساء إلى المبادرة والعمل على تأسيس جمعيات تعاونية زراعية، لما لها من أهمية وفوائد تنموية عدة، مبينا أن الأحساء تحتاج إلى عشرات الجمعيات التعاونية الزراعية وليست اثنتين أو ثلاث فقط، منوها بالدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.