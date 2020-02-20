3 مليارات عملية بـ 50 تريليون ريال عبر «مدى» و«سداد» و«سريع» في 2019

تستضيف المملكة النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية "ميفتك للمدفوعات"، الحدث الأكبر والأبرز من نوعه للخدمات المصرفية والمالية والتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك برعاية الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، خلال يومي 25 و 26 شباط (فبراير) الجاري في الرياض.
وينظم هذا الحدث في إطار الشراكة الإستراتيجية مع نظام المدفوعات الوطنية "مدى" ونظام سداد المدفوعات الإلكتروني الوطني "سداد"، وذلك لدعم التزامهما بتعزيز نمو نظام الدفع والتجارة الإلكترونية وقطاع البيع بالتجزئة في المملكة.
ويواكب المؤتمر مستهدفات حكومة المملكة بالوصول إلى معدل تعاملات لا نقدية بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030، حيث تحفل أجندة المؤتمر بجلسات نقاش نوعية ترتبط بأحدث التطورات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، والبلوك شين، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، والذكاء الاصطناعي في صناعة التجارة الإلكترونية التي ستمهد الطريق للأساليب المستقبلية التي تستخدمها البنوك والمؤسسات والأفراد في مجال سداد المدفوعات في المملكة، في الوقت الذي تشهد فيه أنظمة المدفوعات في المملكة طفرة نوعية من حيث أعداد وقيم عمليات المدفوعات المنفذة حيث بلغت بنهاية عام 2019م، أكثر من ثلاثة مليارات عملية بقيمة إجمالية نحو 50 تريليون ريال تم تمريرها من خلال أنظمة "مدى" و"سداد" و"سريع".
وفي هذا السياق، قال زياد اليوسف؛ المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية: "تواصل المملكة، من خلال مبادراتها للتكنولوجيا المالية، رحلتها الرائدة نحو التحوّل إلى مركز رائد للتقنية المالية مع نظام مزدهر ومسؤول يدعمه أصحاب المصلحة المحليون والدوليون، ونفذت الحكومة عديدا من الإصلاحات لتعزيز رقمنة الخدمات المالية، وتحرص على تهيئة مجتمع غير نقدي ضمن مبادرتها الرائدة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق، سيواصل معرض ومؤتمر ميفتك 2020 رحلتنا كمنصة مثالية للجمع بين خبراء القطاع المالي وممثلي الحكومة للارتقاء بهذه المناقشات وطرح رؤى وأفكار جديدة، واستحداث تقنيات جديدة رائدة في صناعة التقنية المالية".
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