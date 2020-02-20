تطوير 80 % من مشروع الواجهة البحرية في ينبع الصناعية

كشفت الهيئة الملكية في ينبع الصناعية عن الانتهاء من تطوير 80 في المائة من مشروع الواجهة البحرية في المدينة، باستثمارات تبلغ نحو 1.4 مليار ريال، متوقعة اكتمال مشاريع الواجهة خلال خمسة أعوام.

وبدأ المشروع على أربع مراحل، في مساحة تبلغ 11 كيلومترا مربعا على الواجهة البحرية، يحتوي على مجموعة من الفنادق والمباني متعدد الاستخدام والألعاب الترفيهية.

وأوضح عبدالعزيز الرفاعي رئيس القسم التجاري في الهيئة الملكية في ينبع، خلال لقاء لعرض الفرص الاستثمارية في مدينة ينبع الصناعية، في غرفة جدة أمس، حزمة من الفرص الاستثمارية في مشروع الواجهة البحرية، التي شملت تشغيل فنادق ومبان متعددة الاستخدام، كما قدمت تسهيلات للمستثمرين.

وأضاف أن جميع العقود تصل إلى 40 عاما، كما تحتسب السنتان الأولى والثانية مجانا ومن السنة الثالثة والرابعة بريال واحد للمتر، كما أن الضمان البنكي ينخفض من 100 في المائة إلى 15 في المائة بعد التشغيل.

وأوضح الرفاعي، أن معدل نمو الاستثمارات في ينبع الصناعية 17 في المائة، و80 في المائة من حجم الاستثمارات صناعية و20 في المائة استثمارات متنوعة، كما يبلغ حجم الاستثمارات 16 مليار ريال، أربعة مليارات استثمارات تجارية و12 مليارا استثمارات سكنية.

وأكد الرفاعي، أن هناك 148 صناعة خفيفة، 58 صناعة أولية وثانوية، 828 مركزا تجاريا، 24 ألف وحدة سكنية، ويبلغ عدد السكان نحو 130 ألف نسمة.

من جانبه، أوضح محمد شمس، مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني في الهيئة، أن الهيئة الملكية في ينبع تتجه إلى التنوع الاقتصادي والاستثماري، إيمانا منها بمبدأ الشراكة بما يخدم جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في ينبع الصناعية إلى نهاية 2019 نحو 231 مليار ريال، منها 39 مليارا استثمارات الهيئة الملكية في ينبع، و192 مليارا استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف شمس، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد زيادة العوائد الاستثمارية الصناعية والسكنية في ينبع، بنمو يقدر بـ 18 في المائة خلال الأعوام الأربعة الماضية، لذلك قررت الهيئة التركيز على استراتيجيتها بتنويع قاعدة المستثمرين وإقامة مشاريع سكنية واستثمارية وترفيهية وتجارية.