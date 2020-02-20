«كورونا» يؤجل أكبر معرض عالمي للاختراعات إلى سبتمبر

أجل معرض جنيف الدولي للاختراعات دورته في العام الحالي - الحدث الأكبر من نوعه في العالم- من آذار(مارس) إلى أيلول (سبتمبر) المقبل.

وألقى المعرض بلائمة التأجيل على وباء فيروس كورونا في آسيا، وهي قارة ممثلة على نطاق واسع في المعرض باختراعاتها، خصوصا من الصين وهونج كونج.

وكان من المقرر أن يتم افتتاح النسخة الثامنة والأربعين للمعرض، المكرس حصرا للاختراعات والتراخيص، في قصر المعارض في ضواحي جنيف للفترة من 25 الى 29 آذار (مارس) المقبل، وأجل إلى الفترة من 16 إلى 20 أيلول (سبتمبر).

ويأتي ما يقرب من 50 في المائة من العارضين من القارة الآسيوية، ثلثهم من الصين والثلث الثاني من هونج كونج، في حين يتوزع الثلث الأخير على دول القارة.

وقالت إدارة المعرض، إنه مع مشاكل الحصول على تأشيرات الدخول وتزايد صعوبة تخطيط السفر إلى جنيف عن طريق الجو للمخترعين في أنحاء العالم جميعها، اختارت إدارة المعرض الحكمة وقررت تأجيل الحدث الأكبر من نوعه في العالم إلى سبتمبر.

وأوضحت لـ"الإقتصادية"، جايل جروجان، مديرة المعرض الدولي للاختراعات، أنه "لا يمكننا أن نتصور افتتاح معرض لا يمثل المهمة التي تم الاضطلاع بها منذ نصف قرن تقريبا بأن يكون منصة لرؤية الاختراعات من أنحاء العالم جميعها، وهي مهمة تمنحنا بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) منذ عام 2009 رعايتها للمعرض وهو امتياز استثنائي".

كما أجل معرض المناخ، الذي يحل ضيفا على المعرض الدولي للاختراعات، إلى سبتمبر بالتوازي مع معرض الاختراعات، وسيخصص للحلول والابتكارات من أجل حماية المناخ والحد من انبعاثات الكربون.

ويتضمن معرض المناخ عرضا تقنيا مختارا للحلول المتاحة في السوق، فضلا عن عروض في ثلاثة مجالات هي: التقنيات النظيفة، تغير المناخ، والتمويل المستدام، وسيركز على موضوع إعادة التحريج، وسيشمل نماذج من زراعة الأشجار على شكل زخرفة، والزراعة الدائمة، وزراعة الخضروات في الحدائق للتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما سيضم معرضا للصور الفوتوغرافية، وعرضا للأزياء الصديقة للبيئة.