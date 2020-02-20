الأسهم السعودية تصعد 1.4 % بدعم القطاعات القيادية .. والسيولة دون 3 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 108 نقاط بنحو 1.38 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو 16 نقطة 1.55 في المائة ليغلق عند 1094 نقطة، ما يظهر دعم القياديات لتحرك السوق. وجاء الأداء بدعم من كل القطاعات رغم بقاء التداولات منخفضة دون ثلاثة مليارات ريال. وتأتي التحركات الإيجابية بالتزامن مع انتعاش النفط، حيث أشير سابقا إلى تحسن أسعار خام برنت حتى مستويات 60 دولارا. الأداء الإيجابي الأفضل منذ بدأت السوق في التراجع قد يكون إشارة إيجابية إلى إمكانية حدوث تحول في مسار السوق، لكن من المبكر الحكم على حركة السوق في ظل تدني أدائها، مقارنة بالمتوسطات والتداول دون 8070 نقطة، التي تبقي فرص عودة الضغوط البيعية حتى مستويات 7660 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7858 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7967 نقطة رابحا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عندها بمكاسب 108 نقاط.

وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 349 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 15 مليون سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 145 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات تصدرها "التطبيقات وخدمات التقنية" 9.87 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" 3.34 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.95 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 20 في المائة بقيمة 575 مليون ريال، يليه "المصارف" 20 في المائة بقيمة 564 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 10 في المائة بقيمة 285 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "إم آي إس" بنحو 9.87 في المائة، ليغلق عند 52.30 ريال، يليه "عطاء" 5.86 في المائة ليغلق عند 37.95 ريال، وحل ثالثا "جبسكو" 5.82 في المائة ليغلق عند 16.72 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سلامة" بنحو 3.64 في المائة ليغلق عند 12.72 ريال، يليه "العقارية" 3.26 في المائة ليغلق عند 14.26 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" 3.17 في المائة ليغلق عند 79.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 183 مليون ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بقيمة 175 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة 162 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية