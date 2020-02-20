«نمو» تواصل تراجعها .. وقيمة التداول تهبط إلى 9.4 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7675 نقطة فاقدة 39 نقطة بنحو 0.52 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 62 في المائة إلى 9.4 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 55 في المائة إلى 198 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 51 في المائة إلى 761 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنحو 1.42 في المائة ليغلق عند 71.50 ريال، مقابل تراجع البقية بصدارة "الصمعاني" 1.47 في المائة ليغلق عند 133.60 ريال، يليه "بحر العرب" 1.13 في المائة ليغلق عند 26.15 ريال، وحل ثالثا "العمران" 0.83 في المائة ليغلق عند 60 ريالا. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 3.4 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 2.5 مليون ريال.