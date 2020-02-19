صربيا تنضم إلى قائمة الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم

نما اقتصاد صربيا بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2008، لينضم إلى مجموعة أسرع الاقتصاديات نموا في العالم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية"،

وقالت محافظ البنك المركزي يورجوفانكا تاباكوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، قبل أيام من إصدار البيانات المقررة في الثاني من مارس. وفاقت هذه النسبة النتيجة التي جاءت في دراسة لبلومبرج وبلغت 4.7%.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه صربيا للانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها في أبريل، في ظل التوسع الذي تدعمه الاستثمارات الحكومية.

وذكرت تاباكوفيتش أنه: "رغم أن العديد من الدول خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي، فاقت صربيا جميع التوقعات بسبب عوامل محلية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات (التي كان معدلها) أعلى من المتوقع".