ارتفاع مؤشر أسعار المنازل في بريطانيا في ديسمبر 2019

أظهرت بيانات بريطانية رسمية اليوم ارتفاع أسعار المنازل خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي بنسبة 2.2 %.

ووفقاً لبيانات مؤشر أسعار المنازل، بلغ متوسط سعر المنازل في بريطانيا 234,742 ألف جنيه إسترليني، بزيادة 0.3 % عن بيانات العام المنتهي في شهر نوفمبر 2019م بحسب ما ذكرت "واس".

وبلغ متسوط السعر في إنجلترا عموماً 251,711 ألف جنيه إسترليني، فيما ارتفعت الأسعار في العاصمة لندن بنسبة 2.3 % ليبلغ متسوط سعر المنازل هناك 483,922 ألف جنيه إسترليني.

وسجل المؤشر أكبر معدل زيادة سنوية في مناطق يوركشير وهمبر عند 3.9 %، فيما انخفضت الأسعار في شمال غرب إنجلترا بنسبة 0.6 %