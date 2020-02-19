الصين تستحوذ على مجموعة "إتش.إن.أيه جروب" الاقتصادية

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية تعتزم الاستحواذ على مجموعة "إتش.إن.أيه جروب" الاقتصادية الصينية المثقلة بالديون وبيع قطاع الطيران التابع لها، بعد أن تصررت قدرتها على سداد التزاماتها المالية نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19) بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن حكومة إقليم هاينان الصيني الموجود فيه مقر مجموعة "إتش.إن.أيه جروب" تجري محادثات لشراء المجموعة التي تبيع أصولها حاليا، في أعقاب تراكم ديونها نتيجة اندفاعها في موجة استحواذات عالمية، مضيفة أن شركات محلية أخرى ستستحوذ على قطاع الطيران التابع للمجموعة.

وقالت المصادر إنه من المحتمل إعلان الصفقة غدا، رغم استمرار المحادثات، وقد تتأخر أو يتم التراجع عنها.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد أودى بحياة أكثر من 2000 شخص أغلبهم في الصين، في حين ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع غلق المتاجر وتوقف العمل في العديد من المصانع وتوقف حركة الطيران تقريبا.

يذكر أن مجموعة "إتش.إن.أيه" باعت أصولا بعشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك حصص في سلسلة الفنادق الأمريكية "هيلتون وورلد وايد هولدنجز" ومجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية منذ .2018