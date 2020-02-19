مليارديرة بولندية تشتري منزلا في لندن مقابل 74.7 مليون دولار

اشترت المليارديرة البولندية دومينيكا كولتشيك منزلا بالقرب من متجر هارودز متعدد الأغراض في لندن مقابل 57.5 مليون جنيه إسترليني (74.7 مليون دولار)، في أحدث علامة على أن سوق العقارات الفاخرة الراكد منذ فترة طويلة في المدينة، يعود ببطء إلى الحياة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم.

واشترت كولتشيك عقارا في ساحة حديقة فاخرة بحي "نايتسبريدج" من مايك سبينك، وهو مطور عقاري رفع من شهرته بيع قصر تاريخي بالقرب من قصر باكنجهام العام الماضي للملياردير كين جريفين مدير أحد صناديق التحوط.

وأبرمت كولتشيك عملية الشراء من خلال الاستحواذ على شركة "فارينجتون بروبرتي تراست". ورفض المتحدثان باسم كولتشيك وسبينك التعليق على عملية الشراء.

وشهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في لندن بعض الصفقات الكبيرة الناجحة في الأشهر القليلة الماضية، حيث اندفع أثرى أثرياء العالم للاستفادة من ضعف الجنيه الاسترليني وإبرام الصفقات قبل فرض ضريبة جديدة محتملة على مشتريات المستثمرين الأجانب.

ووافق قطب العقارات الصيني تشيونج تشونج كيو الشهر الماضي على شراء منزل فخم في حي "نايتسبريدج" بأكثر من 200 مليون جنيه استرليني، وهو السعر الذي حطم الرقم القياسي لسعر عقار في العاصمة البريطانية.