"هرفي" تربح 196 مليون ريال في 2019 بانخفاض 4 %

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن النتائج المالية للعام 2019 محققة صافي ربح بلغ 196 مليون ريال بانخفاض نحو 4 في المائة عن العام 2018 والبالغ حينها 204.2 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة عبر "تداول" فإن المبيعات قد نمت بنسبة 5 في المائة عند 1.29 مليار ريال، فيما بلغت ربحية السهم عند 3.03 ريال.

يعود سبب الإنخفاض فى صافى الربح خلال 2019 مقارنة بالعام السابق إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق ، وزيادة المصاريف الادارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية - بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الايجار- على الرغم من زيادة المبيعات ، وزيادة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت ارباح رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم ادراجها ضمن النتائج المالية للربع الثاني.