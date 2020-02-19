أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"هرفي" تربح 196 مليون ريال في 2019 بانخفاض 4 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن النتائج المالية للعام 2019 محققة صافي ربح بلغ 196 مليون ريال بانخفاض نحو 4 في المائة عن العام 2018 والبالغ حينها 204.2 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة عبر "تداول" فإن المبيعات قد نمت بنسبة 5 في المائة عند 1.29 مليار ريال، فيما بلغت ربحية السهم عند 3.03 ريال.

يعود سبب الإنخفاض فى صافى الربح خلال 2019 مقارنة بالعام السابق إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق ، وزيادة المصاريف الادارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية - بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الايجار- على الرغم من زيادة المبيعات ، وزيادة الإيرادات الأخرى والتى تضمنت ارباح رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة تم ادراجها ضمن النتائج المالية للربع الثاني.

 

إنشرها

سمات

نتائج الشركات السعودية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية