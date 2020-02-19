"تلكوم" الألمانية تحقق نموا واضحا بفضل أرباحها في أمريكا

عززت الشركة الألمانية للاتصالات، تلكوم، إيراداتها العام الماضي، وذلك بفضل استثماراتها القوية في الولايات المتحدة وبفضل توسعها في شبكات الإنترنت السريع.

وبحسب (د ب أ) بلغ إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي نحو 80.5 مليار يورو، أي بزيادة نحو 6.4% مقارنة بعام 2018، وذلك وفقا لما أعلنته تلكوم اليوم، ضمن التقرير المالي السنوي للشركة.

وبلغ إجمالي الفائض المالي للشركة 3.9 مليار يورو، بزيادة نحو 79% عن عام 2018، حيث بلغت أرباح الشركة آنذاك 2.2 مليار يورو.

ووصفت الشركة في بيانها أرباح عام 2019 بأنها "قياسية" وقالت إن العام الماضي كان الأكثر نجاحا في تاريخ الشركة.

وكانت الاستثمارات الأمريكية للشركة، التي كانت مملوكة للدولة سابقا، ذات أهمية خاصة، حيث كانت هذه الاستثمارات وراء نصف الإيرادات تقريبا.

ووافقت محكمة أمريكية مؤخرا على ضم شركة تي موبيل الأمريكية المملوكة لشركة تلكوم، إلى منافستها الأصغر، شركة سبرينت، وهو ما يفتح الطريق أمام زيادة استثمارات الشركة الألمانية في الولايات المتحدة.

كما استطاعت تلكوم زيادة أعداد خطوط الاتصال التي تعتمد على الألياف الزجاجية، في ألمانيا، العام الماضي، بواقع 2.2 مليون خط، ليصبح إجمالي هذه الخطوط 14.4 مليون خط.

وتتوقع الشركة استمرار ارتفاع أرباحها عام 2020 أيضا، وأن تحقق نموا بسيطا في الربح التشغيلي، أي قبل خصم الضرائب والفوائد.