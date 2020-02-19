استقرار فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في 2019

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم إن ميزان المعاملات الجارية في دول منطقة اليورو سجل فائضا يعادل 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، دون تغيير عن النسبة المسجلة في عام 2018.

وبحسب (رويترز) ذكر البنك في بيان صحفي أنه "وفقا للنتائج الأولية لعام 2019 ككل، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 326 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو) مقارنة بفائض 359 مليار يورو (3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو) في 2018".