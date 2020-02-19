بنك "هيلابا" الألماني يسرح 400 موظف

قرر بنك هيلابا التابع لولايتي هسن وتورينجن الألمانيتين، تسريح 380 إلى 400 من موظفيه، وذلك تحت ضغط ارتفاع التكاليف وتراجع العائدات.

وبحسب (د ب أ) أعلن البنك في بيان له اليوم أنه سيقوم بتسريح هذا العدد من الموظفين بحلول عام 2023، في إطار عملية هيكلة تهدف لترشيد أكثر للنفقات.

وقال رئيس البنك، هانز جرونتر، اليوم في فرانكفورت إن البنك يهدف من وراء إعادة ترتيب البنك بشكل يخفض عدد عامليه بشكل واضح، إلى جعل البنك أكثر قربا من العملاء، وأضاف: "وفي سبيل ذلك نعزز التسويق أيضا، ونضم قطاع العملاء بالبنك إلى قطاع الإنتاج".

ومن المقرر أن تبدأ الهيكلة الجديدة للمصرف المحلي التابع لولايتي هسن و تورينجن، اعتبارا من منتصف مارس المقبل.

وجاء في بيان البنك أن خفض أعداد الموظفين سيطال جميع المستويات الوظيفية في القطاع الأساسي للبنك، والذي بلغ عدد موظفيه مؤخرا نحو 2700 موظف بدوام كامل، وأن هذا الخفض سيتم بشكل مقبول اجتماعيا.

وأشار البنك إلى أن هناك بالفعل محادثات بهذا الشأن مع مجلس العاملين بالبنك.