الاقتصاد المصري ينمو 5.6% في 6 أشهر حتى ديسمبر

قالت الحكومة المصرية اليوم إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6 بالمئة في ستة أشهر حتى ديسمبر.

وتعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل ارتفاع دخل السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا.

ويقود النمو القطاع العام بصفة أساسية.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يناير أن ينمو الاقتصاد 5.8 بالمئة في السنة المالة التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل و5.9 بالمئة في عام 2020-2021.