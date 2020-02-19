بعد إعلان نية الإندماج.. أسهم "تشب" و"الأهلي تكافل" ترتفع بأكثر من 3%

ارتفعت أسهم كل من شركة الأهلي تكافل وكذلك شركة تشب العربية للتأمين بأكثر من 3 في المائة، وذلك بعد إعلانهما بدء مناقشات مبدئية للإندماج اليوم.

وأعلنت الشركتين عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة الإندماج، ملمحين أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الإندماج سوف تتم بين الطرفين، ولكن فقط ليتم استكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين.

وذكرت الشركتين في بيان رسمي نشر على "تداول" أنه في حال تم الاتفاق المبدئي على الإندماج سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى إندماج الشركتين.

ويتداول سهم "تشب" على مكاسب 3.5 في المائة، في حين يتداول "الأهلي تكافل" على مكاسب 3.2 في المائة، وتتداول الشركتين بأحجام تداول مكثفة مقارنة بالجلسات السابقة، لتبلغ أحجام التداول على الشركتين نحو 450 ألف سهم وبقيمة 11.5 مليون ريال.

وافتتح السوق السعودي على مكاسب طفيفة، حيث يتداول عند مستوى 7871 نقطة بارتفاع 12 نقطة، فيما بلغت التداولات عند الساعة 10:20 بتوقيت السعودية نحو 194 مليون ريال.