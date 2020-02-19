الصين: 2000 وفاة حتى الآن .. والإصابات تتجاوز الـ 74 ألف

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء انخفاضا عن حالات اليوم السابق التي بلغت 1886 . وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 74 ألفا و 185 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2004 حتى نهاية أمس الثلاثاء بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس 132 حالة وفاة جديدة في حين توفي 116 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بكورونا



سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقتل الفيروس أكثر من 2000 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي ووصل إلى أكثر من 12 دولة مما تسبب في مشكلات اقتصادية واضطرابات تتعلق بالسفر على نطاق واسع.

اليوم.. بدء إنزال ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي في اليابان بسبب كورونا

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الركاب الخاضعين للحجر الصحي على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" بسبب فيروس كورونا سيبدؤون في النزول منها اليوم الأربعاء.

وكان أكثر من ثلاثة آلاف شخص قد علقوا على متن السفينة لمدة أسبوعين في مدينة يوكوهاما التي رست فيها. وخلال ذلك الوقت، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 542 شخصا.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى المستشفيات.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أنه في بادئ الأمر تم إنزال نحو 500 شخص من كبار السن الذين ثبت عدم إصابتهم بالفيروس. وكان هناك نحو 3700 شخص على متن السفينة السياحية.

وأجلت الولايات المتحدة بالفعل عددا من مواطنيها.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنزال الركاب نحو ثلاثة أيام.

هونج كونج تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت متحدثة باسم مستشفى الأميرة مارجريت لرويترز إن هونج كونج سجلت ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء لرجل في السبعين من العمر.

وكان الرجل يعاني بالفعل من أمراض كامنة وهو واحد من 62 شخصا تأكدت إصابتهم بالفيروس في المدينة التي تحكمها الصين.

ثبوت خلو نحو 800 شخص من ركاب سفينة سياحية متوقفة في كمبوديا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا اليوم الأربعاء عدم إصابة نحو 800 راكب في كمبوديا بفيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك عقب أن رست سفينتهم السياحية في بنوم بنه بعدما رفضت استقبالها نحو خمس دول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة اور فاندين إن الوزارة تنتظر نتائج المعامل لبقية الركاب.

وأضافت أن الـ 781 راكبا، الذين ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ويقيم بعضهم على متن السفينة والبعض الآخر يقيم في فندق في بنوم بنه، لا يعانون من " أي مشاكل صحية".

وكان قد ثبت إصابة راكب أمريكي، من بين أكثر من 2000 راكب كانوا على متن السفينة فيستردام التابعة لشركة هولاند أمريكا لاين، بالفيروس في ماليزيا عقب أن غادر السفينة.

وقالت الشركة أمس الاثنين إن 255 راكبا وطاقم العمل المؤلف من 747 شخصا مازالوا في انتظار نتائج التحليل لمغادرة السفينة.

منظمة الصحة العالمية: لا دلائل على وجود إصابات بكورونا في كوريا الشمالية

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إنه لا توجد دلائل على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الشمالية وذلك على الرغم من تقارير لوسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أشارت إلى وصول المرض للدولة التي تعاني العزلة.

وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء "لا توجد أي علامات على ذلك في الوقت الراهن، لا توجد دلائل على أننا نتعامل مع أي حالة لكوفيد-19 هناك".

وكوفيد-19 هو اسم المرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

وأوضح الدكتور رايان أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية "ليس لديهم ما يدعوهم للاعتقاد بوجود أي مشكلات محددة" في كوريا الشمالية وسوف يقدمون للسلطات في الشمال المزيد من إمدادات المختبرات لإجراء فحوص التشخيص.

كانت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد تحدثت عن ظهور حالات إصابة عديدة وربما وفيات بسبب الفيروس في كوريا الشمالية.

وزراء دفاع آسيان يجتمعون في فيتنام لبحث مواجهة فيروس كورونا

ناقش اجتماع لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التهديدات الأمنية غير التقليدية في هانوي اليوم.

وقال وزير الدفاع الفيتنامي، نجو شوان ليش في تصريحاته الافتتاحية "يعقد المؤتمر في سياق تطورات أمنية معقدة للغاية، لاسيما تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا الأخير، الذي يمثل تحديا للعالم والمنطقة".

وأضاف "تقترح فيتنام على أعضاء آسيان بالقيام بإجراء أبحاث وتنظيم تدريبات لمواجهة انتشار فيروس كوفيد19- في عام 2020 ".

وقال كارل ثاير، أحد الأخصائيين الإقليميين والاستاذ غير المتفرغ بجامعة نيو ساوث ويلز كانبرا في بيان إن التدريبات المقررة ستظهر خبرة المتخصصين بالجيش الفيتنامي وستقدم تطمينات للحاضرين في المؤتمر".

وسيصدر المشاركون في المؤتمر لاحقا بيانا مشتركا حول التعاون الدفاعي والتعامل مع تهديدات الأمنية غير التقليدية ووباء كوفيد19-".



ثبوت خلو نحو 800 شخص من ركاب سفينة سياحية متوقفة في كمبوديا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا اليوم عدم إصابة نحو 800 راكب في كمبوديا بفيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك عقب أن رست سفينتهم السياحية في بنوم بنه بعدما رفضت استقبالها نحو خمس دول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة اور فاندين إن الوزارة تنتظر نتائج المعامل لبقية الركاب.

وأضافت أن الـ 781 راكبا، الذين ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ويقيم بعضهم على متن السفينة والبعض الآخر يقيم في فندق في بنوم بنه، لا يعانون من " أي مشاكل صحية".

وكان قد ثبت إصابة راكب أمريكي، من بين أكثر من 2000 راكب كانوا على متن السفينة فيستردام التابعة لشركة هولاند أمريكا لاين، بالفيروس في ماليزيا عقب أن غادر السفينة.

وقالت الشركة أمس الاثنين إن 255 راكبا وطاقم العمل المؤلف من 747 شخصا مازالوا في انتظار نتائج التحليل لمغادرة السفينة.



مدن صينية تناشد سكانها التبرع بالدم للتغلب على نقص الإمدادات

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عدة مدن صينية أعلنت إن حدوث نقص في إمدادات الدم بات وشيكا‭‭ ‬‬نظرا لأن القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشي فيروس كورونا تجعل المتبرعين المحتملين يلزمون منازلهم.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن مدينة شيان الواقعة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الوباء الذي أودى بحياة 2004 أشخاص وأصاب 74 ألفا و 185 شخصا حتى الآن وجهت نداء لمن هم في صحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما للتبرع بالدم.

وقالت السلطات المعنية‭‭ ‬‬بالوقاية من الأوبئة إنه يتعين على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وموظفي الحكومة والجنود وعمال المستشفيات وطلاب الجامعات أن يبادروا بذلك وأن يكونوا مثالا يحتذى.

وأرسل مركز الدم بإقليم جيانغشي رسائل نصية لهواتف ملايين المستخدمين في عاصمة الإقليم يعرض فيها إجراء مكالمات منزلية مع متبرعين محتملين.

ولا يستطيع ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم أو التنقل بين المدن بسبب القيود التي فرضتها السلطات المحلية للحد من انتشار الفيروس.



فيروس كورونا يجبر الصين على خفض انبعاثات الكربون بـ 100 مليون طن متري

تسبب فيروس كورونا في خفض انبعاثات الكربون في الصين بنحو 100 مليون طن متري، بسبب تراجع الإنتاج في المصانع.

جاء ذلك حسب تحليل جديد لموقع "كاربون بريف" المعني بالمناخ، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وقارن التقرير بين الانبعاثات الكربونية خلال فترة أسبوعين بالفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية.

وتبين أنه خلال تلك الفترة من عام 2019، كانت الانبعاثات الكربونية في الصين 400 مليون طن متري، واقتربت الانبعاثات هذا العام من 300 طن متري.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2004 حالات.

جاء ذلك بعد أن سجلت الصين 136 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن اللجنة الصحية في المقاطعة اليوم.

كما سجلت البلاد 1749 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 74 ألفا و185 حالة.

وذكرت السلطات أن 1824 شخصا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات يوم الثلاثاء.

بدء مغادرة ركاب السفينة في اليابان وحصيلة كورونا في الصين تتجاوز ألفي وفاة

بدأ ركاب السفينة السياحية "دايموند برينسيس" الخاضعة لحجر صحي والراسية في ميناء يوكوهاما الياباني بمغادرتها الأربعاء بعدما تم تسجيل أكثر من 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد على متنها، فيما بلغت حصيلة الوفيات في الصين أكثر من ألفين.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية أن حوالى 500 راكب أثبتت الفحوصات الطبيّة عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّة عوارض مرضية ولم يحصل على مدى الأيام الـ14 الأخيرة أيّ احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بدأوا بالنزول من السفينة.

وقال أحد هؤلاء الركاب وهو ياباني يبلغ من العمر 77 عاماً للصحافيين لدى نزوله من السفينة "أنا سعيد... أريد أن أخلد للراحة".

وأضاف ردّاً على سؤال عن إقامته على متن السفينة "كانت مريحة... أشعر بأنني على ما يرام"، مشيراً إلى أنّه سيستقلّ وسائل النقل المشترك للعودة إلى منزله.

وكان عدد كبير من حافلات مدينة يوكوهاما في انتظار الركاب وكذلك سيارات أجرة لنقل الركاب الى وجهاتهم.

وتسجل السفينة السياحية الراسية في ميناء يوكوهاما في ضاحية طوكيو منذ مطلع شباط/فبراير الجاري تزايداً مطّرداً في أعداد المصابين على متنها بالفيروس التنفّسي الخطير.

ولغاية يوم الثلاثاء بلغ عدد ركّاب "دايموند برينسيس" الذين أصيبوا بالفيروس 542 شخصاً على الأقلّ، ما عاد على اليابان بانتقادات شديدة بسبب طريقة فرضها الحجر الصحّي على السفينة.

والسفينة السياحية التي أبحرت في رحلة آسيوية وعلى متنها 3711 شخصاً يتحدّرون من 56 دولة سرعان ما تحوّلت إلى سجن عائم تسوده مشاعر الخوف من الإصابة بالعدوى والملل الناجم عن المكوث في حجرات صغيرة، بعضها بلا نوافذ، في احتجاز لا تقطع ساعاته الطويلة إلا نزهة قصيرة على جسر السفينة.

وبحسب السلطات اليابانية فإنّ نزول الركاب السالمين من السفينة سيستغرق ثلاثة أيام.

كتب ياردلي ووغ الذي كان على متن السفينة مع ابنه البالغ من العمر ست سنوات، في تغريدة "مرة أخيرة، كل امتناننا للطاقم والقبطان بسبب انتباههم الشديد لنا خلال هذه الأزمة".

وتلقى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أية عوارض وجاءت فحوصاتهم سلبية، شهادة رسمية تفيد بأنهم "لا يشكلون أي خطر للاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن الشخص المعني لم تظهر عليه أية أعراض عند وقت الفحوصات".

وكتب الراكب البريطاني ديفيد أبل الذي عرف برسائل الفيديو التي كان يرسلها عند بدء فترة الحجر الصحي، ملخصا وضع الركاب "كان المجهول أقسى أمر واجهناه وبدأ يؤثر على حالتنا النفسية". ثم أعلن لاحقا ان الفحوصات على زوجته سالي جاءت ايجابية.

وخارج مقاطعة هوباي الصينية (وسط) فان "هذا الوباء يصيب شريحة ضئيلة جدا من السكان" كما أعلن الطبيب مايكل ريان مدير الطوارىء لدى منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الصين الأربعاء عن 1749 إصابة جديدة، وهو العدد الادنى للحالات الجديدة هذا الشهر.

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ إلى ألفي حالة وفاة في الصين القارية بعدما سجّلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة في هوباي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّها سجّلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في الصين القاريّة إلى 74 ألف شخص على الأقلّ.

وخارج الصين القارية بلغ عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم حوالى 900 شخص يتوزّعون على 30 بلداً تقريباً، وتوفّي خمسة منهم فقط.

والإثنين أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّه استناداً إلى دراسة أجراها "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها" وشملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإنّ أكثر من ثمانين في المئة من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.

كذلك، أظهرت الدراسة أن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجدّ هي جدّ ضئيلة لدى من تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً إذ إنّها لا تتجاوز 0,2 في المئة، ثم تزداد تدريجاً مع التقدّم في العمر.

مقاطعات يابانية تقيم خطوطا ساخنة للأجانب للتعامل مع كورونا

تقدم السلطات في بعض المقاطعات اليابانية، حيث تأكدت إصابة أشخاص بفيروس كورونا الجديد، خدمات معلوماتية بلغات متعددة للأجانب الذين يزورون اليابان أو يعيشون فيها، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

فقد أقامت مقاطعة أوكيناوا خطا ساخنا على مدار الساعة، يعمل به أخصائيون طبيون، يقدمون معلومات حول المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتعامل باللغات الأجنبية.

والخدمة متاحة باللغات الإنجليزية والمندرين والكانتونية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية.

وتقدم مقاطعة أوساكا خدمات هاتفية بعشر لغات، من بينها الإنجليزية والصينية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية والإندونيسية والنيبالية.

ولدى مكتب المؤتمرات والسياحة في مقاطعة أوساكا خطا ساخنا باللغة الصينية على وجه الخصوص.

كما تقدم مقاطعة كيوتو خدمات دعم هاتفية باللغات الإنجليزية والصينية والكورية والفيتنامية والتايلاندية والبرتغالية والاسبانية.



ارتفاع أعداد السائحين الصينيين في اليابان خلال يناير على الرغم من تفشي فيروس كورونا

أظهرت بيانات اليوم أن السائحين الصينين استمروا في التوافد على اليابان بأعداد قياسية خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة السياحية الوطنية اليابانية القول إن أعداد السائحين الصينين ارتفعت بنسبة 6ر22% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 924800 زائر .

وقد بدأ أعداد السائحين الصينين في التراجع بصورة كبيرة بعدما حظرت الحكومة الصينية الرحلات السياحية في 27 يناير الماضي.

ويشار إلى أن اليابان لم تحظر استقبال السائحين الأجانب من بؤرة تفشي الفيروس في إقليم هوبي الصيني حتى الأول من فبراير الجاري.

وأشارت منظمة السياحة اليابانية أن إجمالي أعداد السائحين الذين زاروا اليابان انخفض بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 66ر2 مليون سائحي، وذلك يرجع لاستمرار تأثير التوترات التجارية والسياسية مع كوريا الجنوبية على قطاع السياحة.

إيران تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إيران اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إرنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول: "تظهر الاختبارات الأولية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا".

وأضاف المسؤول: "خلال اليومين الماضيين، تم الاشتباه في حالات إصابة بفيروس کورونا في مدينة قم ... وتم نشر فرق الكشف وإدارة الأمراض المعدية وفرق الاستجابة السريعة في المدينة، وتم وضع الأشخاص المشتبه بهم تحت الحجر الصحي وعزلهم عن الآخرين وجرى أخذ عينات منهم".

وأوضح جهانبور أنه من "بين العينات التي تم فحصها، أظهرت النتائج الأولية أنه تم تسجيل حالتين بالإصابة بفيروس كورونا، بينما کان بعض المشتبه بهم مصابين بالأنفلونزا".



وزير سنغافوري ينتقد التكالب على شراء الكمامات بسبب الذعر من كورونا

أظهر مقطع صوتي مسرب لوزير التجارة والصناعة في سنغافورة، تشان تشون سينج وهو ينتقد ليس فقط مواطنيه بسبب تكديس وارتداء الكمامات ، لكن أيضا الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام بسبب ظهورها وهي ترتدي واحدة مؤخرا.

ولا يُعرف مصدر المقطع الصوتي، لكن يبدو أنه تسجيل لاجتماع مغلق عُقد الأسبوع الماضي في غرفة التجارة والصناعة السنغافورية.

ويظهر التسجيل، الذي كان يتم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي السنغافورية تشان وهو يقول إن رؤية زعيمة هونج كونج وهي ترتدي كمامة أثار تكالبا على شراء الكمامات بسبب الذعر في هونج كونج.

وأضاف أنه إذا حاكى مسؤولو سنغافورة لام، "سينهار نظامنا الطبي" حيث أنه لن يكون هناك "المزيد من الكمامات ".

وكانت لام قد ارتدت كمامة خلال مؤتمر صحفي في 28 يناير بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مما أثار انتقادات في هونج كونج، حيث أن ارتداء الأقنعة بشكل علني محظور خلال أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019 . والحظر كان محاولة لإبعاد المتظاهرين عن إخفاء هوياتهم.

وأثارت الكمامات انقسامات في الرأي منذ تفشي أزمة كورونا، حيث هدد رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين بإخراج أي شخص يرتدي كمامة من مؤتمره الصحفي، لكن انتقد وزير الصحة التايلاندي الزائرين الأجانب بسبب عدم ارتداء كمامات .



استثمارات أديداس في الصين تتضرر جراء كورونا

تسبب فيروس كورونا المتحور الجديد في تكبيد شركة أديداس في الصين خسائر، وذلك بسبب استمرار الكثير من المحال المملوكة للشركة والمحلات التي تمتلك توكيلا من الشركة في الإغلاق جراء الفيروس، حسبما أعلنت الشركة اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة هيرتتسوجين اوراخ، جنوب ألمانيا.

كما تراجعت وبشكل واضح أعداد الزبائن في بقية المحال التي تعرض منتجات للشركة، مما أدى إلى تراجع نشاط الشركة في الصين منذ العام الصيني الجديد الذي يبدأ في 25 يناير، بنسبة 85%، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات الشركة.

وتأثر سعر سهم الشركة بهذه المستجدات، صباح اليوم الأربعاء.

ولم تلمس الشركة حتى الآن تضررا واضحا لأنشطتها التشغيلية خارج الصين، جراء فيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، وذلك على الرغم من رصد تراجع بسيط في أعداد زبائن الشركة في أسواق أخرى، على رأسها اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إنه لا يمكن في الوقت الحالي حصر الآثار الإجمالية الناتجة عن تفشي الفيروس، بشكل موثوق به.

وتعتزم الشركة الإعلان عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن ضمن التقرير المالي السنوي المنتظر في 11 مارس المقبل.



انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو مع مخاوف من فيروس كورونا المستجد

انطلق أسبوع الموضة اليوم في ميلانو مع مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد وتغيب الآلاف من المصممين والمشترين والصحافيين الصينيين عن هذا الحدث.

تستأثر الصين بأكثر من ثلث الاستهلاك العالمي في قطاع السلع الفاخرة وقد كلفت الأزمة التي تسبب بها هذا الوباء قطاع الأزياء في إيطاليا خسارة تقدر بملايين اليوروهات.

إلا أن أسبوع الموضة في ميلانو الذي يستمر خمسة أيام ويشمل عروضا لأبرز دور الازياء منها "أرماني" و"فندي" و"برادا"، انطلق رغم ذلك.

وبدأ الحدث مساء الثلاثاء بعرض عنوانه "الصين، نحن معك" للمصمم الصيني هان ون ومقره في نيويورك.

إلا أن ثلاثة مصممين صينيين هم أنجيل تشن وريكوسترو وهوي، كان من المقرر أن يشاركوا في هذا الحدث الذي يختتم الأحد، انسحبوا من العروض البالغ عددها 56.

وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي حظرت كل الرحلات الجوية من الصين وإليها الشهر الماضي.

وإضافة إلى ذلك، جعل إغلاق مشاغل الإنتاج التابعة للعلامات التجارية الصينية في الصين من المستحيل الوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم الأزياء التي كانت ستشارك في العروض.

وفيروس كورونا المستجد الذي راح ضحيته إلى الآن، ألفي شخص في أنحاء العالم، معظمهم في الصين، أثر أيضا على أسبوع الموضة في لندن الذي تميّز بتراجع كبير في عدد المشاركين والحضور.