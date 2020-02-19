"الاتصالات السعودية": إدعاء شركة وجود مخالفات في شعارنا الجديد محاولة للإنتفاع وتحقيق مكاسب مالية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنها المالك الرسمي لشعار stc والمسجل رسمياً في المملكة العربية السعودية إضافة إلى عدة دول أخرى. وأوضحت بهذا الخصوص أن إحدى الشركات قد تواصلت معها وزعمت وجود مخالفات في شعار stc الجديد، والذي يعتبر جزء من سمتها الكليّة.

وتؤكد الشركة أن هذا الادعاء لا يعدو كونه محاولة للإنتفاع وتحقيق مكاسب مالية بالمقارنة بين الشعارين، وبناءً علية فإن الشركة تؤكد سلامة موقفها القانوني وأنها لن تتهاون في حفظ حقوقها وحقوق مساهيمها، وأن تصميم الشعار الجديد حق أصيل تملكه ويكفله النظام كجزء لا يتجزأ من سمتها.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع السمة الجديدة استغرق العمل عليه أكثر من 18 شهراً قبل الاطلاق الرسمي في ديسمبر الماضي ومستمر، موضحةً بأن السمة ليست مجرد شعار، بل كل ما يتعلق بالهوية البصرية والتجربة التي تخلق العلاقة الحسية وما سبق ذلك من تحضير وتطوير رقمي غير مسبوق لإثراء تجربة العميل.كما أكدت الشركة على أنها ستستمر في تركيز جل طاقتها ووقتها في خدمة عملائها وريادة التحول الرقمي في المملكة و المنطقة.