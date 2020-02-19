"الرياض" ينهي طرح صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن بنك الرياض اليوم عن الإنتهاء من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي. وذك بعد إعلان البنك عن بدء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وبلغت قيمة الطرح 1,500,000,000 دولار أمريكي، فيما بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 7,500 سند بناء على الحد الأدنى للاكتتاب وإجمالي حجم الطرح.

وبلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار أمريكي، فيما بلغ عائد (الصك/ السند) 3.174% ثابت سنوياً مدفوعة نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025م ("تاريخ الشراء الأول")، وسيعدل عائد السند في تاريخ الشراء الأول.

وتستحق السندات في تاريخ 25 فبراير 2030م ويمكن للبنك شراؤها اعتباراً من تاريخ 25 فبراير 2025م ("تاريخ الشراء الأول")

ويجوز استرداد السندات مبكراً قبل تاريخ استحقاقها المجدول في أي من الحالات التالية:

(1) حال وقوع حدث يؤثر على رأس المال.

(2) حال وقوع أي حدث ضريبي.

(3) عند اختيار البنك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف مرور خمس سنوات على تاريخ إصدار الصكوك، وفي كل تاريخ توزيع دوري يلي ذلك لكل حالة وفقاً لشروط الصكوك المصدرة.

وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية للسوق المالية للندن ويجوز تداول السندات بالاستناد على أحكام النظامS من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، بصيغته المعدلة. وسيقوم البنك بإكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية إصدار السندات وتخصيصها للمستثمرين.