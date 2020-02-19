"ام آي اس" تربح 75 مليون ريال في 2019 بارتفاع 17%

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31 (12 شهر) حيث حققت صافي ربح بلغ 75.97 مليون ريال. مقارنة مع صافي ربح 64.51 مليون ريال في عام 2018م بارتفاع 17.764%.

وقالت الشركة: یرجع السبب الرئیس الى النمو المستمر للإیرادات الى العوامل التالیة:

- الفعالیة في تحویل الطلبات والعقود المتراكمة من السنوات الماضیة الى إیرادات.

- الفعالیة في تحویل الطلبات و العقود الجدیدة الى إیرادات .

- التحسن في زیادة الإیرادات الخدمیة.

كما أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام آي اس) عن إستلام أوامر شراء من شركة جيزة العربیة لتوريد منظومة متكاملة ومتطورة من معدات وبرمجيات الحاسب الآلي والشبكات وأمن المعلومات لإحدى مشاريع شركة جيزة العربية الإستراتيجية في السعودية، بمبلغ تزيد قيمته عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لسنة 2018م.

