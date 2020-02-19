عمومية "جاكو" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية فى منطقة القصيم بمدينة بريدة بعد اكتمال النصاب القانوني , حيث بلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت عن بعد عدد 6.861.091 سهما أي بنسبة حضور 22.87% للاجتماع الثاني ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول الذى لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني له .

وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار من بين المرشحين للدورة القادمة ( لمدة ثلاث سنوات ميلادية ) والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 22 فبراير 2020 م وحتى تاريخ 21 فبراير 2023 م .

حيث تم انتخاب السادة المكرمين التالية أسمائهم ليمثلوا مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية :

1. الأستاذ / حميد عبدالله الحميد

2. الأستاذ / وليد خالد القصيبي

3. الأستاذ / بدر حمد القاضى

4. الاستاذ / فهد يحي اليحياء

5. الأستاذ / سعد محمد إبراهيم سعيد

6. الأستاذ / عبدالله إبراهيم المهوس



كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1 ـ الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد رئيس مجلس الإدارة

2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى نائب رئيس مجلس الإدارة

3 ـ الأستاذ / شاكر بن عبدالله الحميد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة

4 ـ الأستاذ / سلطان بن عبدالله العثمان

وقد تعذرا عن الحضور بسب ظروفهم الخاصة كلاً من :

1 - المكرم / فهد بن يحي اليحياء عن ( الإجتماع الأول والثاني )

2 ـ المكرم / أحمد محمد البراك عن ( الإجتماع الثاني )

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1 ـ الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحميد رئيس لجنة الإستثمار

2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى رئيس لجنة المراجعة

3 ـ سلطان بن عبدالله العثمان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت