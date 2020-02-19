"تشب العربية" تبدأ مناقشات مع "الأهلي للتكافل" للاندماج

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة يوم الثلاثاء عن بدء مناقشات مبدئية مع شركة الأهلي للتكافل لدراسة اندماج الشركتين، علماً أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، ولكن فقط ليتم استكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين.

وفي حال تم الاتفاق المبدئي على الاندماج سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل لتقييم جدوى اندماج الشركتين ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.

ويجدر التنويه أنه سيتم إطلاع المساهمين الكرام عن أي تطورات قادمة في هذا الخصوص، وفقاً لمتطلبات الإفصاح التنظيمية ذات الصلة.