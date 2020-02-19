مذكرة تفاهم لتعزيز مكانة المملكة كمحرك للتجارة ومنصة لوجستية عالمية

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وذلك في مقرها الرئيس في الرياض، ووقع المذكرة كل من المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ، ومهند بن عبدالمحسن هلال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
ويأتي ذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئتان للعمل سويا كمنظومة واحدة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في أن تكون الموانئ السعودية الأولى إقليميا ورائدة عالميا وتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيس للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، تماشيا مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أعلى مستوى من التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ، أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين منظومة العمل في الموانئ التابعة للهيئة العامة للموانئ وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تحقيقا لتطلعات القيادة وفق رؤية بلادنا الطموحة في أن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية ومحورا فريدا يربط قارات العالم الثلاث.
وأضاف أن العمل بين الهيئتين يتم وفق عمل تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية والتعاقدية والاستثمارية في جميع الموانئ السعودية؛ بما يخدم في ربط طرق التجارة البحرية وزيادة حصة الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية.
وأشار المهندس الخلب إلى أن العمل يجري حاليا على قدم وساق لتشكيل قوة ساحلية وواجهة بحرية للاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي للمملكة عبر ساحل البحر الأحمر الذي يمر منه ما يزيد على 13 في المائة من حجم التجارة البحرية العالمية.
وتنص مذكرة التفاهم المشتركة على مناقشة خطط التوسع في الموانئ السعودية والتسويق المشترك في المحافل الدولية والمعارض، ومشاركة الخطط الاستراتيجية للخدمات اللوجستية وغيرها، كما تنص على مطابقة المساعدات الملاحية لمواصفات المنظمات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر المختصة، إضافة إلى تبادل اللوائح التنظيمية لإجراءات إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب تنفيذ متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتطبيق آلية متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل حثيثا لتنفيذ أهداف قطاع الموانئ وتطوير استراتيجياته، ورسم خطى متكاملة ومدروسة للرفع من قدرات الموانئ السعودية وإمكاناتها المتطورة وخدماتها التشغيلية واللوجستية، بما يرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، تحقيقا لأهداف المملكة التنموية.
وتعد هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الجهة المسؤولة عن مهام التنظيم والإشراف الكامل على المدن والمناطق الاقتصادية، كما تسهم في رؤية المملكة 2030 وإحدى الجهات في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويقع تحت إشرافها ميناء الملك عبدالله وهو إحدى الركائز الرئيسة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي يقوم بدور داعم للاقتصاد الوطني عن طريق استغلال الموقع الاستراتيجي للميناء على أهم الممرات التجارية في العالم.
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