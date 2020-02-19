ارتفع معدل التضخم في السعودية 0.4 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2020 مقارنة بالشهر نفسه من 2019، ليسجل ثاني ارتفاع شهري للتضخم.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، سجل التضخم انكماشا خلال 11 شهرا منذ مطلع 2019 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، وذلك بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 2.2 في المائة، نظرا إلى كونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 50 في المائة ابتداء من مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
والمشروبات المحلاة هي أي منتج مضافا إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
على الجانب الآخر، انكمش قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" 3.3 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن 3.7 في المائة، مع الأخذ في الحسبان تقلص الانكماش على أساس شهري، علما بأن قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة.
وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية لعام 2020، توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد توقع تسجيله معدلا سالبا عند - 1 في المائة في 2019.
ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة في عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في عام 2022.
وكان التضخم في ديسمبر 2019 نما بنحو 0.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة نمو الرقم القياسي لتسعة أقسام، أبرزها "الأغذية والمشروبات" 2.2 في المائة، و"النقل" 1.3 في المائة، و"المطاعم والفنادق" 2.6 في المائة، وكذلك "السلع والخدمات" 2.6 في المائة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
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- تضخم إيجابي في السعودية للشهر الثاني .. وانكماش إيجارات المساكن 3.7 %
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