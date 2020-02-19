الأسهم السعودية تتراجع بضغط نتائج قطاع الاتصالات .. والسيولة عند 2.5 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتفقد 13 نقطة بنحو 0.17 في المائة لتغلق عند 7858 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نقطتين 0.25 في المائة ليغلق عند 1078 نقطة. وجاءت نتائج شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" دون التوقعات، ما أدى إلى تراجع السهم ليكون من الأسهم الأكثر تراجعا، وذلك زاد من الضغوط على المؤشر العام مع تراجع بقية الشركات. وتأتي التحركات السلبية في ظل انحسار المعطيات، التي انعكست على السيولة المتراجعة، حيث بلغت 2.5 مليار ريال تقريبا. ومنذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي لم تسجل السوق تداولات دون ثلاثة مليارات ريال إلا في الجلسات الثلاث الأخيرة. استمرار تداول السوق دون مستويات 8070 نقطة يبقي فرص تعرض السوق لضغوط بيعية حتى 7660 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7872 نقطة، وحقق مكاسب طفيفة عند 7877 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7845 نقطة فاقدا 0.35 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7858 نقطة فاقدا 13 نقطة 0.17 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 73 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 2.3 مليون سهم لتصل إلى 97 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات، فارتفعت 4 في المائة بنحو 4.7 ألف صفقة لتصل إلى 129 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.52 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 1.29 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 1.13 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.88 في المائة، يليه "الأدوية" 1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.87 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 17 في المائة بقيمة 429 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 16 في المائة بقيمة 401 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 15 في المائة بقيمة 387 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "نماء للكيماويات" بنحو 6.56 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" 6.5 في المائة ليغلق عند 81.90 ريال، وحل ثالثا "الجوف" 3.75 في المائة ليغلق عند 26.25 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "تهامة" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 36.10 ريال، يليه "اتحاد اتصالات" 3.3 في المائة ليغلق عند 24.42 ريال، وحل ثالثا "سلامة" 2.9 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الشرقية للتنمية" بقيمة 249 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 182 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة 177 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية